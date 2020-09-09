Myanmar’da katliam itirafı

MYANMARLI ASKERLER, ARAKANLI MÜSLÜMANLARA “SOYKIRIM” YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ: “AYRIM YAPMADAN HERKESİ VURDUK. MÜSLÜMAN ERKEKLERİ ALINLARINDAN VURDUK VE CESETLERİNİ AYAKLARIMIZLA ÇUKURLARA İTTİK. 20 KÖYÜ HARİTADAN SİLDİK”

Myanmar ordusunda görevli iki asker, Arakanlı Müslümanları öldürdüklerini, toplu mezarlara gömdüklerini ve çok sayıda tecavüz olayına karıştıklarını itiraf etti. New York Times gazetesinin haberine göre, Myanmar’dan geçen ay kaçan iki asker, Myanmar’ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bulunduğu Hollanda’nın Lahey şehrine götürüldü. Burada görüntülü ifadeleri alınan askerler, Arakan eyaletinin Buthidaung ve Maungdaw ilçelerinde Arakanlı Müslümanların öldürülmesi ve toplu mezarlara gömülmesinde görev aldıklarını belirtti. Askerlerin açıklamaları, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanların kökünü kurutmaya çalıştığına dair yaygın iddiaları destekler nitelikte.

‘Müslümanları yok edİn’ emrİ

İfade veren askerlerden 33 yaşındaki Myo Win Tun, Ağustos 2017’de üslerinden “Gör- düğünüz ve duyduğunuz herkesi vurun.” emri aldığını açıkladı. Myo Win Tun, bu emre itaat ettiğini ve 30 Arakanlı Müslüman’ın katledilmesi ve bir baz istasyonu ile askeri üs yakınındaki toplu mezarlara gömülmesinde rol aldığını söyledi. 8 kadın, 7 çocuk ve 15 erkeği bir mezara gömdüklerini itiraf eden Myo Win Tun, “Ayrım yapmadan herkesi vurduk. Müslüman erkekleri alınlarından vurduk ve cesetlerini ayaklarımızla çukurlara ittik.” dedi. Arakanlı Müslümanlara karşı ırk ayrımcılığı yaptığını kabul eden Myo Win Tun, üstü olan Albay Than Htike’nin kendilerine “Arakanlı Müslümanları yok edin” emri verdiğini söyledi. Myo Win Tun, “Müslüman 30 masum çocuk, kadın ve erkeğin öldürülmesinde ve bir mezara gömülmesinde görev aldım.” ifadesini kullandı.

“Çocuk veya yetişkin gördüğünüz hepsini öldürün”



Er Zaw Naing Tun da 30 Arakanlı Müslüman’ın katledildiği sıralarda yakındaki bir köydeki taburda olduklarını belirtti. Eski bir Budist rahip olan 30 yaşındaki Zaw Naing Tun, üslerinden “Gördüğünüz çocuk veya yetişkin hepsini öldürün.” talimatı aldığını dile getirdi. “(Rohingyaların yaşadığı) Yaklaşık 20 köyü haritadan sildik.” ifadesini kullanan Zaw Naing Tun, kendisinin de cesetleri toplu mezara gömdüğünü aktardı. Arakanlı görgü şahitleri, askerlerin, cesetleri toplu mezarlara attıktan sonra üstlerini kapatmak için buldozer getirdiklerini anlattı. Zin Paing Nyar köyünden Bashir Ahmed, “Evlerimiz yaktılar. Geriye hiçbir şey kalmadı” dedi.