Myanmar'da silahlı gruplar karakola saldırdı: 14 polis öldü

Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuları destekleyen 3 etnik silahlı grubun Şan eyaletindeki bir polis karakoluna saldırısı sonucu en az 14 polis öldü.

The Irrawaddy sitesindeki habere göre, eyalete bağlı Lashio ilçesinde sabah saatlerinde Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Arakan Ordusu mensupları bir polis karakoluna baskın düzenledi. Baskında en az 14 polisin öldüğü, 2 polisin ise kayıp olduğu bildirildi. Saldırının ardından Myanmar ordusunun, Lashio yakınlarındaki 2 köyde karşı saldırıda bulunduğu ve en az 300 sivilin evlerini terk ettiği kaydedildi. Arakan Ordusu ile MNDAA ve TNLA, 30 Mart'ta yaptıkları açıklamada, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak, protestocuların safına geçeceklerini duyurmuştu. Silahlı gruplar, 2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalamıştı. AA

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.