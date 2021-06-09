Myanmar'daki çatışmalarda 100 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da 100 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Myanmar ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu eyaletlerinden Kayah'ta silahlı gruplarla ordu arasındaki çatışmaların, sivilleri olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, Kayah eyaletinin Tayland sınırında ordunun sivillere yönelik hava saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Çatışmalar nedeniyle 100 bin civarında sivilin evini terk ederek ormanlık alanlara veya sınır bölgesine sığındığı kaydedildi. Evini terk eden sivillerin acil yiyecek, su ve ilaç ihtiyacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere yönelik insani yardımı kasıtlı olarak engellediğinin altı çizildi.

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