"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

NATO'dan "Ukrayna'ya destek" çağrısı

02 Ağustos 2022, Salı 17:08
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin arından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ukrayna'ya askeri desteğin öncelikleri konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO ve müttefiklerin, Ukrayna'ya daha da hızlı bir şekilde daha fazla yardım sağlaması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasının da görüşüldüğüne dikkati çekerek Birleşmiş Milletler (BM) ve müttefik Türkiye arabuluculuğundaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemine işaret etti.

AA

Etiketler: NATO, Ukrayna, destek
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    2.8.2022 18:41:31

    Aman Allahım, çıldırmış bunlar galiba? Savaşın sona ermesi, insanlığın huzur ve barışa ve de rahata kavuşması için çaba sarf etmesi gereken NATO da aynı yanlışlarda ısrar ederse, üçüncü CIHAN SAVAŞI ÇOK YAKINDIR. Ve geçmiş savaşlardan ibret ve ders almamış ve daha büyük bir FELAKETİN (KIYAMETİN) gelmesini ihzar ediyorlar demektir. Artık vaz geçin şu SAVAŞMA SEVDASINDAN DA , BARIŞMANIN YOL ve YORDAMI İÇİN YARDIM TALEP EDİN ve ciddi gayret sarfedin! Bu gidişin sonu yok. Ahiri perişanlık bunun. Sadece UKRAYNA DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIĞIN PERİŞAN olma tehlikesiyle karşı karşıyayız eğer bu SAVAŞ DURDURULMAZSA! AKLI SELİM SAHİPLERİ bir an evvel bu gidişata BARIŞCIL BİR ÇARE BULMALILAR vesselam. ACELE DUYURULUR !.....!......?

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki gösterdi

Çin ve ABD arasında gergin dakikalar

Rusya: ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil

NATO'dan "Ukrayna'ya destek" çağrısı

İran'da kayıp 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Süper Lig'de şampiyonlukları 6 takım paylaştı

Avustralya'dan Senatör Thorpe'den Elizabeth'e tepki: "Sömürgeci kraliçe"

2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

'Ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi'

MSB: Hatay sınırında araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu

Pelosi'nin bugün Tayvan'ı ziyaret edebilir

Olacak şey değil

Altılı masadan göç raporu

İstanbul’da enflasyon yüzde 100’e dayandı

Tarla-market farkı 9’a çıktı

Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı

Irak için ‘itidal’ çağrısı

‘Eyyam-ı bahur’ kavuruyor

California yangınlarla boğuşuyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Siyaset tuzağı ve İhvan
Genel

Olacak şey değil
Genel

Konuşsaydınız böyle olmazdı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Otobüs bileti uçağa yaklaştı
Faruk ÇAKIR

Tasarruf için neyi bekliyoruz?
M. Latif SALİHOĞLU

Sevk-i İlâhîye tâbi olmak
Ahmet BATTAL

Din hürriyeti ve kılpayı barış
Muzaffer KARAHİSAR

Asude mekânlarıyla Barla
Süleyman KÖSMENE

İltifatta ölçümüz ne olmalıdır?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.