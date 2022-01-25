NATO Ukrayna'ya ek askeri güç gönderecek

Ukrayna krizinin yoğunlaştığı bir dönemde NATO bölgeye ek askeri güç gönderirken Amerika Birleşik Devletleri güçlerini alarma geçirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Doğu Avrupa'daki güçlere ek savaş uçakları ve zırhlıları ekleneceği açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına asker yığması sonrası atılan bu adımları Moskova "histeri" olarak değerlendirmişti.

NATO'ya paralel olarak Washington yönetimi de yaklaşık 8 bin 500 Amerikan askerinin 'yüksek düzeyde alarma geçirildiğini' ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini söyledi.

Transatlantik Paktı'nda 'birlik' için bastıran ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizini bir dizi Avrupalı ​​liderle görüştü. 80 dakikalık toplantının ardından verdiği demeçte, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya liderlerinin de aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerle "çok çok iyi bir görüşmem oldu" dedi. "Tam bir birlik" içinde olunduğu mesajı verildi.

Son günlerde ittifak üyeleri tarafından duyurulan görüşmeleri "memnuniyetle karşılayan" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise daha önce NATO'nun "gerekli tüm önlemleri" alacağını söylemişti.

NATO, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'da bulunan çok uluslu taburlarda tanklar, hava savunma sistemleri ve istihbarat ve gözetleme birimleri de dahil olmak üzere toplam 4 bin asker bulunduruyor.

ABD'li yetkililer ise Pentagon'un NATO'nun doğu kanadına konuşlandırabileceği birimleri belirleme çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıklarken bir yetkili, asker sayısının beş bine ulaşabileceğini ifade etti.

NATO'dan bir diplomat da önümüzdeki haftalarda Washington'un Batı Avrupa'da konuşlanmış bazı birlikleri kademeli olarak Doğu Avrupa'ya kaydırmayı düşündüğünü ifade etti. Yetkili ayrıca Danimarka, İspanya, Fransa ve Hollanda'nın Doğu Avrupa'ya asker, uçak veya gemi göndermeyi planladığını veya düşündüğünü de sözlerine ekledi.