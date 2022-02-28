"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah desteği

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:16
NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı.

Başta NATO ülkeleri, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti.

AB'nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu.

ABD

ABD, Ukrayna'ya, aralarında tanksavarların da yer aldığı 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacak.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD'nin son 1 yılda Ukrayna’ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.

İngiltere

Ukrayna'ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.

İsveç

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silahların yanı sıra 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda yardımı yapacak.

Almanya

Almanya, Ukrayna'ya askeri yardım desteğini 5 bin miğferin yanı sıra 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi sağlayarak gösterdi.

Estonya

Estonya, eski Doğu Almanya (DDR) ordusu stoklarından kalma "D30" tipi 9 obüs ile mühimmatı Ukrayna'ya teslim etmek için Almanya'dan onay aldı.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

Hollanda

Hollanda, Ukrayna'ya 3 bin miğfer, 2 bin çelik yelek, 30 metal dedektörü, 2 deniz mayını tespit robotu, 2 savaş alanı gözetleme radarı, 5 silah tespit radarı ve 100 keskin nişancı tüfeği ile 30 bin mühimmat yardımı yapacak.

Hollanda ayrıca 200 Stinger uçaksavar füzesi ve 50 tanksavar Ukrayna’ya gönderecek.

Fransa

Fransa, Ukrayna'ya askeri ekipman desteğinin yanı sıra yakıt yardımı yapacak.

Fransa'nın sağlayacağı ekipman desteğinin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Fransa NATO bünyesinde, Ukrayna’nın komşu Romanya’ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya’ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı gönderecek.

Fransa ayrıca Estonya'ya 200-250 asker gönderecek.

Belçika

Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 tanksavar yardımının yanı sıra 3 bin 800 ton yakıt sağlayacak olan Belçika, NATO ve AB’nin bilgisi dahilinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemenin bulunduğunu koruyucu askeri ekipmanı Ukrayna'ya yolladı.

Belçika hükümeti, gelecek dönemde de NATO bünyesinde Romanya'ya 300 asker gönderecek.

Yunanistan

Yunanistan, Ukrayna'ya Polonya üzerinden aralarında C-130 tipi 2 nakliye uçağı ile askeri malzemenin yanı sıra insani yardım sağlayacak.

Çekya

Çekya, Ukrayna halkına destek için makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının yanı sıra mühimmat gönderiyor.

Bulgaristan

Bulgaristan hükümeti, Ukrayna’ya insani ve askeri lojistik yardım yapacak.

Finlandiya

Finlandiya, 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu yardımı için harekete geçti.

Kanada

Kanada yönetimi daha önce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi ve 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi.

Kanada, son olarak, Ukrayna’ya 25 milyon dolar değerinde ek askeri malzeme yardımında bulunulduğunu açıkladı.

AA

Etiketler: NATO, Batı ülkeleri, Ukrayna, silah, askeri teçhizat
Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kadir sahinoglu

    28.2.2022 11:33:13

    bizim insani yarim haric birsey göndermemize gerek yok….fakat….TSk ne kadar depolanmis silaha ihtiyaci var… ortada,,,,özellile tanklara ve ucaklara karsi halen acigimiz cok… o yüzden bu acigi kapatmayliyiz…. her hangi bir savas durumunda ABD ve AB bize birtek mermi satmayacaktir...100 milyar mermi 250 Bayraktar ve akinci 500 yapar… bunlar elimizin altinda olmasi gereken...silahlar caydiricilik bakimindan… ötekiler ilave..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Rus güçlerinin yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiği açıklandı

NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah desteği

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Çin, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını desteklemiyor

Türkiye'nin ihracatında yüzde 17,2'lik artış

Putin'in Avustralya'ya girişi yasaklandı

AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı

Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

Ukrayna, Rusya aleyhine 'soykırım' davası açtı

Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor

Dış politika ortak aklı gerektiriyor

2. demokrasi buluşması bugün

Gıda enflasyonu ve zam olarak dönecek

BM Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

Atık su havuzları neden çöküyor?

FIFA'dan Rusya kararı

AB: Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi

Suudi Arabistan'da yeni doğal gaz sahaları bulundu

Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılıyor

En Çok Okunanlar

Genel

Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor
Ali FERŞADOĞLU

28 Şubat, ürünü AKP ile devam etti!
Şükrü BULUT

Galiçyalıların Ukrayna tiyatrosu…
Hüseyin GÜLTEKİN

Kimler kimlerin yanında?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Süleyman KÖSMENE

Hediye, zekât ve sadaka üzerine
Yeni Asya'dan Size

Teşekkürler
Mehmet KARA

3’ü ters çevirince ne oluyor?
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.