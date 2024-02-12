Netanyahu, Biden’ı dinlemedi

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in Refah’a sığınan 1 milyon insanın güvenliğini sağlamadan askeri operasyona başlanmaması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Beyaz Saray Biden’la Netanyahu’nun haftanın son günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede Biden’ın Netanyahu’ya İsrail’in Refah’a sığınan 1 milyon insanın güvenliğini sağlamadan askeri operasyona başlamaması gerektiğini belirttiği kaydedildi. Görüşme iki isim arasında Biden’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik verdiği karşılığın aşırı olduğunu söylemesinden kısa süre sonra gerçekleşti. VOA Türkçe’nin haberine göre Beyaz Saray açıklamasında görüşmede Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılması yönünde devam eden çabaların da ele alındığı kaydedildi. Yardım kuruluşları Refah’a yönelik bir saldırının sonuçlarının felaket olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Haber Merkezi

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