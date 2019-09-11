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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi söylemine dünyadan tepki

11 Eylül 2019, Çarşamba 13:09
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesindeki erken seçim öncesinde Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadi, uluslararası kamuoyunda tepki çekti.

Netanyahu'nun açıklamasının üzerine Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirilen söz konusu vaatlerin sonuçları ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yaptığı yazılı açıklamada, "Gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmandırılması, barış sürecinin üzerine inşa edildiği temelleri sarsıyor ve tüm bölgeyi şiddete ve çatışmaya itiyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan da Netanyahu'nun sözlerini şiddetle kınadığını açıklayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

İsveç: Filistin'de iki devletli çözüm uygulanmalı

İsrail başbakanın sözlerine Avrupa'daki ilk tepkilerden biri ise İsveç'ten geldi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı görevine yeni atanan Ann Linde, konu hakkında "Bence talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği (AB) hem de uluslararası topluluk, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ön şartın iki devletli çözüm olması gerekir." dedi.

'Direniş devam edecek'

Filistin Ulusal Konseyi, Netanyahu'nun açıklamaları üzerine İsrail'in Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarına uymadığını belirterek, BM üyeliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Diğer yandan Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ndeki yerleşimleri ilhak etme yönündeki açıklamaları gerçekleri değiştirmeyecek, halkımızın işgal ve işgalin planlarıyla mücadele için gösterdiği direnişi durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu barış ihtimalini bir asır boyunca gömmüş olacak"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak. İsrailliler, uluslararası toplum, bu deliliği durdurmalıdır. İlhak, bir savaş suçudur. Irkçılığın, şiddetin, aşırılıkçılığın ve kan dökülmesinin kutsanması demektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı basın açıklamasında "Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." demişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Filistin, İsrail, Netanyahu, Ürdün Vadisi
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