Netanyahu suçludur

Sanat dünyasında Filistin-İsrail gerilimi dinmiyor.

Bu yıl 28 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde 81’incisi düzenlenen uluslararası Venedik Film Festivali arifesinde, dünyanın dört bir yanından 300’den fazla film yapımcısının imzaladığı ve Venedik’teki İsrail filmlerinin boykot edilmesini isteyen bir dilekçe ortaya çıktı. Dilekçede, bu filmlerin ve film yapımcılarının Gazze’de yaşananlara bir şekilde ortak olduğu iddia edilirken, imzacılar ayrıca Venedik Film Festivali’ni, ‘İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşeti’ karşısındaki ‘sessizliği’ nedeniyle kınadı. Karar’ın haberine göre, Festival Başkanı Alberto Barbera, büyük bir film festivalinin taraf tutmayacağını belirterek, “Kişisel görüşüm Netanyahu’nun bir suçlu olduğudur. İsrail nüfusunun çoğu da aynı şeyi düşünüyor” dedi. Haber Merkezi

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