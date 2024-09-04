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7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Netanyahu suçludur

04 Eylül 2024, Çarşamba 23:11
Sanat dünyasında Filistin-İsrail gerilimi dinmiyor.

Bu yıl 28 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde 81’incisi düzenlenen uluslararası Venedik Film Festivali arifesinde, dünyanın dört bir yanından 300’den fazla film yapımcısının imzaladığı ve Venedik’teki İsrail filmlerinin boykot edilmesini isteyen bir dilekçe ortaya çıktı. Dilekçede, bu filmlerin ve film yapımcılarının Gazze’de yaşananlara bir şekilde ortak olduğu iddia edilirken, imzacılar ayrıca Venedik Film Festivali’ni, ‘İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşeti’ karşısındaki ‘sessizliği’ nedeniyle kınadı. Karar’ın haberine göre, Festival Başkanı Alberto Barbera, büyük bir film festivalinin taraf tutmayacağını belirterek, “Kişisel görüşüm Netanyahu’nun bir suçlu olduğudur. İsrail nüfusunun çoğu da aynı şeyi düşünüyor” dedi. 

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    5.9.2024 11:08:03

    😪😭😢😡😤☝️🌙❤🙌🌹🤲🌹🕊Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?!...

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