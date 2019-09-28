Nijerya'da işkence gören 400 çocuk kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, ailelerinin Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen yaklaşık 400 erkek çocuğu kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu, "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı. Çocukların Kuran eğitimi için veya uyuşturucu bağımlığı gibi sorunları nedeniyle ebeveynleri tarafından söz konusu eve gönderildiklerini belirten Yakubu Sobo, olayla ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Sözcü Sabo, kurtarılan çocukların rehabilitasyon için hastaneye sevk edildiğini söyledi. Euronews Türkçe

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