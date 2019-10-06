Nil Nehri görüşmeleri askıya alındı

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) ile ilgili yürütülen müzakereler tamamlanmadan sona erdi. Kahire, 'adil ve dengeli bir anlaşmaya varılmasına katkı sağlamak' için uluslararası arabuluculuk çağrısında bulundu.

Toplantının yarıda kesilmesinin ardından Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, "Etiyopya'nın, Mısır'ın yararına olan tüm önerileri reddetmesi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi." açıklamasında bulundu. Müzakere sürecinde ne oldu? Tartışmaların Mısır ve Etiyopya arasında alevlenmesi üzerine görüşmeler sona erdi. Taraflar karşılıklı olarak birbirini suçladı. Doğu ve Kuzey Afrika'nın üç büyük ülkesinin sulama bakanları, 3 günlük sürecek müzakereler için önceki gün Sudan'ın başkenti Hartum'da müzakere masasına oturdu. Etiyopya, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı inşasına başlamamıştı. Afrika boynuzunda yer alan Etiyopya, devasa hidroelektrik barajından 6 bin megavatlık güç üretmek ve kıtanın en büyüğü olmak istiyordu. Ancak inşaat, bölge ülkeleri arasında nehrin sularının paylaşımı ve kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı olan, ekonominin can damarı niteliğindeki Nil Nehri'ndeki payına muhtemel olumsuz etkilerinden ve suyu kısıtlamasından endişe ediyor Euronews Türkçe

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