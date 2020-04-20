Norveç'te anaokulları eğitime yeniden başladı

Koronavirüs salgınını kontrol altına aldığını belirten Norveç, bir aylık aranın ardından bugün anaokullarının açılacağını duyurdu.

Çocukların koronavirüsten daha az etkilendiğini hatırlatan Norveçli yetkililer, bir aydır kapalı bulunan anaokullarının açılmaya başlayacağını belirtti. Aileler he ne kadar bu karara çekinceli yaklaşsa da Eğitim Bakanı Guri Melby, “Anaokuluna gitmek güvenli” diyerek hükümetin adımını savundu. İlkokulların ise 27 Nisan itibariyle eğitime başlayacağı açıklandı. Aileler örgütlendi: Çocuğum kobay olmamalı Ancak Facebook aracılığıyla örgütlenen aileler ‘Çocuğum koronavirüs için kobay olmamalı’ adlı bir grup kurdu. Grubun okulların açılmasına itiraz için oluşturduğu dilekçeye yaklaşık 30 bin kişi imza verdi. Televizyon kanalı NRK’nın yayımladığı bir ankete göre velilerin yüzde 24’ü çocuklarını okula göndermek istemiyor, yüzde 13’ü ise emin değil. Yetkililerse, anaokullarının uyması gereken sıkı hijyen kurallarının olduğunu belirterek kararı savunuyor.



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