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15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

15 Mart 2020, Pazar
Yeni Zelanda’daki cami saldırısının yıl dönümünde konuşan Başbakan Jacinda Ardern, bu olay sonrası birçok kişinin hayatlarında ilk defa camileri ziyaret ettiğini ve Müslümanlarla diyalog kurduğunu belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019’da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısının yıl dönümünde konuşma yaptı. Euronews’deki habere göre Ardern, Christchurch şehrindeki El-Nur Camii’ne düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı “ülke tarihinin en kara günü olarak” nitelemişti.

Saldırının yıl dönümü sebebiyle El-Nur Camii’nde düzenlenen törene katılan Başbakan Ardern, bu olay sonrası Yeni Zelanda’da yaşayan birçok kişinin hayatlarında ilk defa camileri ziyaret ettiğini ve Müslümanlarla diyalog kurduğunu belirterek, “Bir sene geçti, ve inanıyorum ki Yeni Zelanda ve toplumumuz büyük bir değişim geçirdi. Böyle bir saldırının olabildiğine inanamıyorum ancak bunu yaşadık. Ancak en büyük zorluk her gün karşılaşılabilen ırkçılık, sataşma, taciz ve ayrımcılık gibi eylemleri gördüğümüzde bunlara halk olarak dur diyebilmektir.” ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, faaliyette baş örtüsü takarak bir süre Müslüman kadınlarla sohbet etti.

‘Diyalog kurmalıyız’

39 yaşındaki siyasetçi, “Eğer ortada farklılıklar varsa, başka bir seçenek olan barışçıl yollar vardır. Konuşmalıyız, diyalog kurmalıyız, başka bir soru daha sormalıyız ve birbirimizden korkmamalıyız.” dedi. Ardern, saldırı sonrası ülkede otomatik silâhlarla, sosyal medyada yayınlanan terör olaylarına ilişkin görüntüler konusundaki yasaların değiştiğini de sözlerine ekledi.

Müslüman ülkelerin takdirini kazanmıştı

Geçtiğimiz sene yapılan terör saldırısı sonrası ülke Başbakanı Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda toplumunun olay karşısındaki tutumu ve sergilenen tavırlar dünya üzerindeki Müslüman ülkelerin büyük takdirini kazanmıştı. Yeni Zelandalıların Müslümanların ibadetlerini huzurla yapabilmeleri için nöbet tuttukları görülmüş, Cuma namazında okunan ezan devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlanarak parlamentoda da Kur’ân okunmuştu. Yeni Zelanda hükümeti ülkedeki otomatik ve yarı otomatik silâhları yasaklarken, bunların büyük bir kısmı toplatılmış ve ulusal yas ilân edilmişti. Yeni Zelanda’da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan 29 yaşındaki terör zanlısı Brenton Tarrant gerçekleştirdiği saldırıda 51 kişiyi öldürerek 49 kişiyi de yaraladı. Temmuz ayında hâkim karşısına çıkacak olan zanlı suçlu bulunması durumunda hayatının geri kalan kısmını hapishanede geçirecek.

Etiketler: saldırı, cami, ziyaret
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