Okul öncesi demokrasi eğitimi

İsviçre’de okul öncesi çocuklara ‘demokrasi’ öğretiliyor.

İsviçre’nin Lozan şehrindeki bir özel anaokulunda çocuklar resim yapmak yerine kurulan göstermelik sandıklara oy pusulası atarak küçük yaşlarda ‘demokrasi’yi öğreniyor. Euronews’deki habere göre Lozan’da 3 özel anaokulun iş birliği ile başlatılan proje kapsamında her hafta yaklaşık 30-35 okul öncesi eğitimi alan çocuk kur’a ile belirlenerek, sandıkların kurulduğu merkezlere götürülüyor ve burada çocuklara oy kullandırılıyor. Amaç, referandum geleneği ile meşhur olan ülkede çocuklara erken yaşlarda demokrasiye katılımı teşvik etmek.

Çocuklar demokrasiyi öğrensin

Educalis adlı projeyi yürüten Olivier Delamadeleine, “Hedef çocukların demokrasiyi öğrenmesi” diyor. Demokrasiye karşı reflekslerin erken yaşlarda gelişiminin önemine değinen Delamadeleine, çocukların rollerini ciddiyetle yerine getirdiğini belirtiyor. ‘Demokrasi oyununa’ katılan anaokulu öğrencilerinden kimi rolü gereği hemşire, kimi polis kimi de seçim görevlisi olarak görev yapıyor.