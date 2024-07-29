Orta Doğu Kiliseler Konseyi: Kabul edilemez

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtti.

İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ

Olimpiyat açılışındaki ahlaksızlığa Hıristiyan tepkisi

Jean-Luc Melenchon: İnananları gücendirmeyin MECC’den 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde “drag queen” (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun tasvir edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, açılışta, dünya çapında milyarlarca insan için kutsal olan Hıristiyanlıktaki gizemlerin alay konusu edilmesinin şaşkınlık ve hoşnutsuzluk içinde takip edildiği ifade edildi. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılığın başkalarının inançlarıyla alay edilmesiyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Hıristiyanlığın, özgürlükleri, çeşitliliği, insan onurunu ve haklarını koruma konusunda öncü olduğu ve bu nedenle de Hıristiyanlığın bazı grupların hakaretine uğramasının kabul edilmeyeceği kaydedildi. AA

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