Pakistanlı liderlerden Cammu Keşmir çağrısı

Pakistanlı liderler, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlallerinin sona ermesi için dünyaya çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler Hindistan ve Pakistan Komisyonunun (UNCIP), 5 Ocak 1949'daki, Keşmir'in hangi ülkeye katılacağının plebisit yoluyla çözülmesi gerektiğine dair kararının yıl dönümünde Pakistanlı liderler, konuyla ilgili mesaj yayımladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ın sorumlu tutulması için dünyaya çağrı yaparken, uluslararası toplumdan da Cammu Keşmir meselesinin barışçıl ve sağlam bir şekilde çözümü için üzerine düşen rolü oynamasını istedi. Başbakan İmran Han da Güney Asya'da kalıcı barışın Cammu Keşmir sorununun uluslararası meşruiyet temelinde barışçıl şekilde çözümüne bağlı olduğunu vurgulayarak dünyanın Keşmir halkına karşı ahlaki ve yasal sorumluluklarını terk edemeyeceğine işaret etti. Han, 900 bin askerin varlığıyla Hindistan'ın Cammu Keşmir'i "dünyanın en büyük açık hava hapishanesi ve askerileştirilmiş bölgeye" dönüştürdüğünü belirterek Hindistan'ın Cammu Keşmir'de insanlığa ve bölge halkına karşı savaş suçları nedeniyle BM'nin harekete geçmesini talep etti. Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de BM’nin Keşmir halkına verdiği kendi kaderini tayin hakkı sözünü tutması gerektiğini kaydetti. AA

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