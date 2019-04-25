Panama belgelerine 150 dâvâ

Offshore şirketler aracılığıyla vergi kaçıran yatırımcıları ifşa eden Panama Belgeleri’nin sonucu olarak Almanya’da 150 ayrı vergi kaçırma davası olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yöneten Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schäfer, Çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, şu ana kadarki en büyük veri sızdırma durumu ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Schäfer, soruşturma sonucunda şu ana kadar 4,2 milyon Euro verginin geri kazanıldığını da açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre soruşturma kapsamında Alman ekipler, çok sayıda belgeleri inceleyerek, suç unsuru olup olmadığını tesbit etmeye çalışıyor. Soruşturma için çalışmak üzere Kassel şehrinde sekiz kişilik bir ekip kurulmuştu. Takıma önderlik eden Armin Wolf, şu ana kadar Almanya’dan bin 500 şirkete ait 290 bin belgenin incelendiğini açıkladı.

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