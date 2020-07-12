Papa'dan tek cümlelik 'Ayasofya' değerlendirmesi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Aziz Petrus meydanında her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, Ayasofya'ya tek bir cümleyle değinmeyi yeğlemesi dikkati çekti.

Ayasofya için ortak ses

İslam Yaşar: Hıristiyanlar da kimliklerini “cami” Ayasofya’da bulacak Papa Franciscus, konuşmasında Uluslararası Deniz Günü'nden bahsettiği sırada, "Deniz, düşüncelerimle beni biraz uzaklara, İstanbul'a götürüyor. Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." diye konuştu. Papa'nın Ayasofya'dan bahsederken, Türk makamlarının kararına yönelik herhangi bir yargıda bulunmadığı gözlendi. Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'nun bugünkü nüshasında da Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye dönüştürülmesi, "Müzeden camiye Ayasofya" başlığıyla görüş belirtilmeksizin aktarıldı. Danıştay, 10 Temmuz Cuma günü aldığı tarihi kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Cami, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti. AA

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