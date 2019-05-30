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2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Pentagon, roket fırlatmalarında Rusya’yla işbirliğini yasakladı

30 Mayıs 2019, Perşembe 21:04
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, roket fırlatmalarında işbirliği yasak ülkeler listesine Rusya’yı dahil etti.

Pentagon, satın alma yönetmenliğinde değişiklikler yaparak roket fırlatmaları alanında Rusya’yla işbirliğini yasakladı. Kararın, 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Pentagon’un açıklamasında, “Yasak kapsamındaki yabancı ülkelerin tanımı, Rusya’nın listeye dahil edilmesiyle genişletilecek” dendi. Yeni kısıtlamaların uzay uydularını ve rampaları da kapsadığı kaydedildi. 

Listede yer alan diğer ülkeler Çin, Kuzey Kore, İran, Sudan ve Suriye.

RUSYA'DAN PENTAGON'A KINAMA

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) uzay araçlarının fırlatılmasında kullanılan Rus roketlerin yasaklanması yönündeki kararını kınadı.

Pentagon’un uzay araçlarının fırlatılmasında kullanılan Rus roketlerin yasaklanması yönündeki kararını kınayan Roskosmos, bu yöndeki kararın ABD-Rusya ilişkilerini bozduğunu belirtti.

Ajansın yayınladığı açıklamada, “Bu adımı, Washington’un uluslararası uzay hizmetleri pazarındaki haksız rekabetinin yeni bir tezahürü olarak kabul ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: ABD, Rusya, roket
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