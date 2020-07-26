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Polonya'da 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hazırlıkları

26 Temmuz 2020, Pazar 17:14
Polonya Adalet Bakanı Ziobro, İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan bazı maddelerin ideolojik olduğunu savunarak, söz konusu sözleşmeden çekilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunacaklarını söyledi.

İstanbul Sözleşmesi orada dururken mi?

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ülkede son günlerde tartışmaya neden olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziobro, Polonya yasalarının kadınların şiddete karşı korunması ve aile içi şiddet mağdurlarının güvence altına alınmasıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin tüm standartlarını karşıladığını belirterek, Adalet Bakanlığı olarak yarın, söz konusu sözleşmeden çekilme çalışmaları başlatılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunulacağını bildirdi.

Sözleşmede bazı maddelerin ideolojik unsurlara sahip olduğunu savunan Ziobro, sözleşme ile "biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyetin" inşa edilmeye çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez ve zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

''Bu düpedüz bir yalandır"

Ziobro, sözleşmenin bazı maddelerinin çocuk ve gençlere eşcinsellerin aile kurabilecekleri yönünde eğitim verilmesini öngördüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "LGBT’liler arasında aile ilişkisi kurulmasının teşvik edilmesine karşı çıkıyoruz, bu daha ziyade sol ve eşcinsel çevrelerin savunduğu bir yaklaşım, böylelikle yaklaşımlarına hukuki bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

Sözleşmede yer alan ideolojik yaklaşımların sosyal, kültürel ve ahlaki değişikliklere yol açabileceğini ileri süren Ziobro, şunları söyledi:

"Bu nedenle sol ve feminist propagandalara karşı dikkati olunması ricasında bulunuyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmanın mağdurların korunmasına da karşı olmak anlamına geldiğini söylüyorlar, bu düpedüz bir yalandır."

Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag, geçen hafta ülkesinin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya hazırlandığını duyurmuş, bu açıklamaya sözleşmeyi savunanlar düzenledikleri gösteriyle tepki göstermişti.

AA

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  • Turgay Namdar

    26.7.2020 18:25:03

    Darısı başımıza. Böyle bir sözleşmeye neden İstanbul adının verildiğini de idarecilerimizden sormak isterim.

Risale-i Nur Külliyatı

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