Pompeo: Rusya, ABD'nin düşmanları arasında

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'yı ABD'nin düşmanları arasında yer aldığını söyledi. Pompeo'ya göre ABD'li resmi kurumlara yönelik siber saldırıların arkasında Ruslar var.

ABD'deki popüler radyo programı Mark Levin Show'un konuğu olan Pompeo, ABD'nin düşmanları ve resmi kurumlara yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Bana her zaman düşmanımızın kim olduğu soruluyor. Cevabım şöyle: Yaşam tarzımızı, devletimizi, temek demokratik ilkelerimizi yok etmek isteyen çok sayıda ülke var. Rusya da kesinlikle bu listede yer alıyor" dedi.

'Siber saldırıların ardında Ruslar var'

Pompeo'ya Rus hackerların ABD'nin resmi kurumlarına yönelik siber saldırılarda parmağı olduğuna dair haberler de soruldu.

Pompeo, "Bu tür vakaları, yani ABD'ye bedel ödetebilecekleri noktalara nüfuz etmek için asimetrik potansiyeli kullanma girişimlerini çok uzun süredir görüyoruz. ABD hükümetinin sistemlerine ve şimdi de dünyanın her yerindeki özel şirketlerin ve hükümetlerin sistemlerine kod yerleştirilmesi için üçüncü taraflara ait bazı yazılımları kullanmaya dönük önemli çaba sarf edildiğini söylemek yeterli. Bu çok önemli bir çabaydı ve sanırım şimdi bunu Rusların gerçekleştirdiğini gayet net bir şekilde söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

'Çin, ABD için daha önemli bir varoluş tehdidi'

Rusya yönetiminin özgürlük isteyen ülkeler için gerçek bir risk olduğunu iddia eden Pompeo, "Rusya'nın oluşturduğu tehlikeyi küçümsemek istemem ancak Çin, ABD için daha önemli bir varoluş tehdidi" diye ekledi.

Genelde ABD'li yetkililer, Rusya'yı düşman değil, rakip olarak niteliyor. Pompeo, bu hafta yaptığı açıklamada Washington'un Moskova'ya bakışı konusunda 'gerçek bir meydan okuma' tabirini kullanmıştı.