Prens Charles'dan İngiltere'nin sığınmacı kararına tepki

İngiltere'de Prens Charles, hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını "dehşet verici" olarak değerlendirdi.

İngiltere'de hafta içinde Yüksek Mahkeme tarafından da onaylanan ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini öngören karar, iddiaya göre Kraliyet Ailesi'nin taht varisi Prens Charles tarafından eleştirildi. The Times ve Daily Mail gazeteleri, Prens Charles'ın İngiliz hükümetinin bu "dehşet verici" yaklaşımı karşında "hayal kırıklığına" uğradığının duyulduğunu aktardı. Prens Charles'ın sözcüsü ise Prens'in bu karar hakkında kişisel görüşlerini özel olarak ifade ettiğini doğruladı. Sözcü, "Prens'in siyasi olarak tarafsız kaldığını yeniden belirtmekle birlikte özel görüşmeleri hakkında yorum yapamayız." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yazılı olmayan anayasaya göre Kraliyet Ailesi'nin siyasi olarak tarafsız kalması bekleniyor. Kraliçe Elizabeth on yıllardır bu kurala uyarken Prens Charles bazı konularda fikirlerini beyan etmekten geri kalmıyor. Euronews Türkçe

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