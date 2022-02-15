Putin'den 'Almanya ile iş birliği' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

-Rusya'nın zorla çevrelenmeye çalışılması ulusla güvenliğimize bir tehdittir ve Rusya buna müsade etmeyecek.

-Rusya ve Almanya birçok alanda bilhassa enerji alanında iş birliğine devam edecek.

-İnanıyorum ki Scholz yönetimi de rusya ile ilişkilerinde pragmatik davranacaktır.

-Rusya 2024 sonrasında da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikine hazır.

-NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlememesi gerektiğini hatırlattık.

-Batı'nın güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine kurmaması gerektiğini söyledik.

-Rusya'nın zorla çevrelenmeye çalışılması ulusla güvenliğimize bir tehdittir ve Rusya buna müsade etmeyecektir.

-Füzeler ve başka konularda görüşmelere devam etmeye hazırız.

-NATO ve ABD'nin güvenliğin bölünmezliği ilkesini kendi lehlerine yorumlamasına öyle seyirci kalmamız mümkün değil.

-NATO ve ABD'nin bize verdiği cevaplar arasında bize güvence veren ve tartışmaya açık bazı noktalar var, örneğin inf anlaşması ve askeri şeffaflık ve stratekik istikrar bunlar arasında.