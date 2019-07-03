Putin: Erdoğan’la sürekli temas halindeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın da aralarında bulunduğu büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki Aleksandrovskiy salonunda gerçekleştirilen törenle güven mektuplarını almak yeni 18 büyükelçi ile bir araya geldi. Görevine 14 Ocak 2019’da başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulunuyor. Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Türkiye ile Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akım boru hattı gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Putin “Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör” dedi. Kremlin’deki törende Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Brezilya, Etiyopya, Belarus, Nikaragua, Hırvatistan, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Afganistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Costa Rica, Seyşeller, Botsvana büyükelçileri de güven mektubu sunuyor. Güven mektubu töreni birkaç ayda bir gerçekleştiriliyor ve yeni büyükelçilerin Rusya’da resmen göreve başlamasını sembolize ediyor. Putin törende karşılama konuşmasını yaptıktan sonra büyükelçilerle bir kadeh şampanya eşliğinde kısa sohbetler ediyor. Rusya’da en son güven mektubu töreni Ekim 2018’de gerçekleştirilmişti. Rus lider bu yıl büyükelçilerin güven mektuplarını ilk kez kabul ediyor.

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.