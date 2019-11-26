Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü

ABD ve Rusya’nın çekilme garantisi verdiği ve ortaklıklarını sürdürdüğü terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda savaş alanına dönen bölgede 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

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