Rejim İdlib'e saldırılara devam ediyor; 2 köyü ele geçirdi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki Hama ilinin batı kırsalında saldırılarını genişleterek 2 köyü ele geçirdi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhaliflerin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki Hama ilinin batı kırsalındaki çatışmalar devam ediyor.

Askeri muhaliflerle çatışmaya giren rejim güçleri, yoğun hava ve kara saldırıları sonucu Hama'nın batı kırsalındaki el-Hamra ve Muhacirin köylerini ele geçirirken, Hama'nın batı kırsalındaki el-Huveyz köyünde ise yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Rejim güçlerinin ilerleyerek Hama'nın Gab Ovası ve İdlib'in Cisir eş-Şugur ilçesinde hakim olan Şahışbo Dağı'nı ele geçirmeyi hedeflediği tahmin ediliyor.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarında 2 sivil öldü

Rejim ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın batı kırsalındaki Şehrenaz, el Hırriye, el-Huveyz, el-Huveyce, el-Ureyme köyleri ile İdlib'de Han Şeyhun ilçesi, el Habit, Hiş ve es-Sıhriyye köylerine kara ve hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin Şehrenaz köyüne varil bombası kullanarak düzenlediği saldırılar ile İdlib'in güney kırsalındaki Hiş köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında 2 sivil öldü.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki son durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son iki haftadır aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 130 sivilin vefat ettiğini, 340'tan fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.