Risale-i Nur yasak olamaz

Tataristan'da devam eden Risale-i Nur davaları, leyhte sonuçlandı.

Risale-i Nur’u üniversite tercüme edecek

Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü

Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz Davaları takip eden Av. Ruslan Nagiyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konu hakkında şu bilgiyi verdi: "Bugün, 21 Haziran 2022, Tataristan'ın Naberezhnochelninsky Şehir Mahkemesi, Savcılığın Said Nursi'nin kitapları hakkında aşırılıkçı iddiasıyla ilişkin açtığı davayı reddetti." Ne olmuştu? Rusya’da Tataristan’da Risale-i Nur ve hanım Nur Talebeleri hakkında iki (2) mahkeme açılmıştı. Mahkemelerden birincisi Türkçe Risale-i Nurlar’ın yasaklanması amacıyla açılmıştı. İkincisi, aralarında 70-80 yaşlarında ninelerin de yargılandığı hanım Nur Talebelerinin duruşması yapılıyordu. İstanbul - Yeni Asya

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