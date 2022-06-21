Risale-i Nur yasak olamaz

Tataristan'da devam eden Risale-i Nur davaları, leyhte sonuçlandı.
Risale-i Nur’u üniversite tercüme edecek
Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü
Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz
Davaları takip eden Av. Ruslan Nagiyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konu hakkında şu bilgiyi verdi:
"Bugün, 21 Haziran 2022, Tataristan'ın Naberezhnochelninsky Şehir Mahkemesi, Savcılığın Said Nursi'nin kitapları hakkında aşırılıkçı iddiasıyla ilişkin açtığı davayı reddetti."
Ne olmuştu?
Rusya’da Tataristan’da Risale-i Nur ve hanım Nur Talebeleri hakkında iki (2) mahkeme açılmıştı. Mahkemelerden birincisi Türkçe Risale-i Nurlar’ın yasaklanması amacıyla açılmıştı. İkincisi, aralarında 70-80 yaşlarında ninelerin de yargılandığı hanım Nur Talebelerinin duruşması yapılıyordu.
İstanbul - Yeni Asya