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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ruhani: ABD seçimleri umurumuzda değil

04 Kasım 2020, Çarşamba 11:56
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve planlamalarını ona göre yapmadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri ve ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

ABD'de iş başına gelecek yeni hükümetin izleyeceği politika ve yöntemin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD'de kimin kazanacağı bizim için önemli değil. ABD'nin son seçimi birçok açıdan ibret vericiydi ve bunun detaylarına girmek istemiyorum. ABD yaptırımları bir kenara bırakıp saygı gösterirse bizim şartlarımız da değişir. Tehdit yerine ikram ve hürmet olursa şartlar farklı olur. Bizim için önemli olan ilkesel hareket, yöntem ve siyasettir. Şahıs ve partilerin bizim için önemi yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yasalara uymasını, çok yönlü uluslararası anlaşmalara dönmesini ve İran halkına saygı göstermesini istediklerini kaydeden Ruhani, "ABD'de kim olursa olsun yaptırım uygulamak yerine saygı göstermesini istiyoruz. Ekonomiyle ilgili ABD' seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak planlama yaptık. Petrol dışı ihracat ve üretime dayanarak hesap yaptık. ABD geçmişten ders alır ve farklı bir yol izlemesi gerektiğini anlarsa çok iyidir." diye konuştu.

AA

Etiketler: Ruhani. ABD, seçim
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