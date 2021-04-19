Rusya'da muhalif lider Navalny hastaneye sevk edildi

Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalny hastaneye sevk edildi.

Rusya Federal Cezaevi Servisinden yapılan açıklamada, "Doktorlar komisyonu, Navalny'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edilmesi yönünde karar aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Navalny'nın "her gün muayene edildiği ve sağlık durumunun tatmin edici olduğu" ileri sürüldü.

Navalny'nin destekçileri ise, haber alamadıkları muhalif liderin durumunun kötü olduğunu düşünüyor. Göstericiler bu hafta, Rus yetkililer yasadışı olarak nitelese de ülke çapında kitlesel gösteriler yapmayı planlıyor.

Kremlin: Navalny'ın sağlık durumu diğer ülkeleri ilgilendirmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın ölmesi halinde Rusya'ya karşı sonuçları olacağına yönelik açıklamasına karşılık Rusya'daki hükümlülerin sağlık durumunun başka ülkeleri ilgilendirmeyeceğini söyledi.

Dmitriy Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya topraklarındaki hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının diğer ülkelerin ilgi konusu olamayacağını ve olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD ve AB'den sert Navalny açıklaması

Dün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Navalny'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu, Rus hükümetine ilettik ve Rusya, uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır. Eğer Navalny ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Navalny'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek "Rus makamlarına Navalny'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalny'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur" ifadelerini kullanmıştı.