"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Rusya'da son 24 saatte 25 bin vaka gözlemlendi

23 Kasım 2020, Pazartesi 16:13
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 361 artarak 36 bin 540'a, sağlığına kavuşan sayısı 16 bin 2 artışla 1 milyon 611 bin 445'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 25 bin 173 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 502'ye yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Moskova'da vaka sayısı 560 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 866 artarak 560 bin 579'e, ölenlerin sayısı ise 71 artışla 8 bin 379'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 520 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar 72 milyon 900 binden fazla test yapıldı.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 24 bin 581 vaka tespit edilmiş, 401 kişi ölmüştü.

Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmiş, ülkede 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin Başbakanı: Arap ülkeleri hakikatten kaçıyor

    Rusya'da son 24 saatte 25 bin vaka gözlemlendi

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Guatemala karıştı

    Yeniden uzaktan eğitim

    'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9583 kişiye işlem yapıldı'

    Bu kış zor geçecek

    Acı reçete vergi ve zamla gelecek

    Yasaklar daha da arttırılacak

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Yarın saat 05.00'e kadar sürecek

    Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

    Koca: Bugün tespit edilen 6017 hastamız var

    17 milyon kişi yoksul

    Dersler cuma namazına göre ayarlanacak

    Dağlık Karabağ artık savaşlarla anılmasın

    Türkiye'de koronavirüs bilançosu gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor

    Biri reform diyor, biri mafya

    Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19 aşısına ilişkin dünyaya çağrı

    İstanbul’daki artış kontrol altında

    Dünya genelindeki vaka sayısı 60 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Süre doldu, kaldırın kâğıtları!
    Süleyman KÖSMENE

    Namazdaki Fatiha kalbe ne emreder?
    Şükrü BULUT

    Ermeni düşmanlığı, bu vatana zarardır…
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın yayın esasları (1)
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetlerin verdiği mesajlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu kış zor geçecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad Fermânı karşılık bulmadı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur ehl-i imana nokta-i istinaddır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.