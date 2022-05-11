Rusya'dan ABD'nin Ukrayna yardım paketine tepki

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği 40 milyar dolarlık yardım paketini Rusya'ya karşı açılmış bir "vekalet savaşı" olarak tanımladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onaylaması üzerine Medvedev sosyal medyadan suçlama yağdırdı.

Ocak 2020'de başbakanlık görevinden istifa ederek Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Medvedev yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yardım paketinin "ülkesine ciddi bir yenilgi yaşatmak ve ekonomik büyümesini ve dünyadaki siyasi nüfuzunu sınırlamak" için bir teşebbüs olarak tanımladı.

Medvedev "İşe yaramayacak. Amerika'nın şişmiş hükümet borcunu sürekli arttıran matbaa daha çabuk parçalanacak" ifadelerini kullandı ve Rusya korkusu olduğunu iddia ettiği "Rusfobik Amerikalı yetkililerin" ABD'deki "çılgın" akaryakıt ve gıda fiyatlarından sorumlu olduğunu vurguladı.