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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Rusya'dan ABD'ye diyalog çağrısı

09 Şubat 2022, Çarşamba 15:06
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Ryabkov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güvenlik garantileri konusunda istişarelerin devam etmesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Her şeyden önce, ABD'nin bu konuda derin ve anlamlı diyaloğa dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. ABD bu durumdan ciddi anlamda endişeliyse bu diyaloğu kapalı kapılar ardında sürdürmelidir. Batı, son zamanlarda fazlasıyla kamuya yönelik 'megafon' diplomasisi izliyor." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın "sessiz" şekilde diplomatik çalışmalara odaklandığını belirterek "Seçenek Batı ve aynı görüşe sahip olanlarındır. İlerideki gelişmeler onlara bağlıdır." diye konuştu.

ABD ile NATO'nun güvenlik ile ilgili olası yanıtları konusunda analiz etmeye devam ettiklerini dile getiren Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda karar alacağını söyledi.

AA

Etiketler: Rusya, ABD, diyalog, çağrı
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