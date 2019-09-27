Rusya'dan ABD'ye sert tepki

ABD'nin Suriye'de terörle mücadele eden Rus askerlerine yakıt tedarik eden bir gemicilik şirketiyle 5 gemiyi yaptırım listesine eklemesine tepki gösteren Rus Dışişleri, 'işgalci' ABD'nin teröristlerle açık şekilde yan yana olduğunu vurguladı.

Rus savaş uçaklarının teröristlere ait mevzileri vurmasına imkan sunan şirketi ve 5 gemiyi yaptırım listesine sert şekilde eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD, kendisini terör destekçisi olarak lanse etti. ABD'nin teröristlerin sponsoru olmasına ve egemen Suriye'nin bir kısmını yasa dışı olarak işgal etmesine rağmen sahada teröristlerle mücadele devam edecek" ifadesini kullandı.

ABD'nin Kırım'daki durumu bahane ederek Sovfracht şirketine yaptırım uygularken gerçek niyetlerini gizleme zahmetine katlanmadığını belirten bakanlık, "Maskeler düştü. Bu adım, doğrudan Suriye topraklarındaki teröristlerin tamamen yok edilmesini önlemeyi amaçlıyor" diye vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın iki şirketi, 3 vatandaşı ve 5 gemisine karşı yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.