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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Rusya'dan Google'a 99 milyon dolar para cezası

24 Aralık 2021, Cuma 17:34
Rusya'da mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a, idari ihlal nedeniyle yaklaşık 99 milyon dolar (7,2 milyar ruble) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.

Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.

Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.

AA

Etiketler: Rusya, Google, para cezası
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