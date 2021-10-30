Rusya'dan İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasına saldırı

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Kah köyü çevresindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) karargahına hava saldırıları yaptı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçaklarının TSİ 10.40'dan itibaren İdlib'de Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kah köyü çevresindeki SMO bileşenlerinden 23. Fırka'nın karargahına 9 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Rus savaş uçakları, söz konusu noktaya 27 Ekim'de de 4 hava saldırısı düzenlemişti. AA

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