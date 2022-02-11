"Rusya, Pekin Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilir"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Çin'in başkenti pekin'de sürmekte olan Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'ya saldırabileceğini belirterek Başkan Joe Biden'ın Amerikalıların ülkeyi terk etmesi çağrısını tekrarladı.

ABD'nin Çin'e karşı bölgesel ittifaklarını geliştirme stratejisinin bir parçası olarak ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın katılımıyla oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun toplantısı için Avustralya'nın Melburn kentinde bulunan Blinken "Şu anda bir işgalin her an başlayabileceği bir aralıktayız ve bu olimpiyatları da kapsıyor" dedi. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 20 Şubat'ta sona erecek.

Blinken ayrıca Rusya'dan Ukrayna sınırına yeni birliklerin varması da dahil tedirgin edici işaretlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Uydu görüntülerine göre Rusya sınıra ek birlikler gönderiyor

Blinken'ın bu sözlerinin öncesinde ABD merkezli bir şirket Rusya'nın Ukrayna sınırına ek asker gönderdiğini bildirdi.

Ticari uydu aracılığıyla çekilen ve Maxar Technologies adlı şirket tarafından paylaşılan görüntülerde Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı 100 bin askere ek olarak Ukrayna, Kırım ve Belarus sınırı yakınlarına yeni birlikler gönderdiği belirtiliyor.

Rusya kendi topraklarında askerlerini istediği gibi hareket ettirme hakkına sahip olduğunu ve bunun bir tehdit olmadığı açıklamasını tekrarlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022 Kış Olimpiyatları'nın açılışı için Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'dan olimpiyatlar sırasında harekete geçmemesi ricasında bulunduğu aktarılmış, ancak Cinping'in bu iddiaları yalanladığı bildirilmişti.