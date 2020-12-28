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Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna yığınak yapıyor

28 Aralık 2020, Pazartesi 14:15
Rus ordusu, Suriye'nin Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden yüzlerce asker ve aracı Haseke'nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Kamışlı ve çevresindeki Rus askeri sayısı 1000'e ulaştı.

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke ve çevresinde varlığını güçlendirmeyi sürdürerek, asker sayısını 1000'e çıkardı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Haseke ilinde son 1 aydır üs ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi.

Rus ordusu, aralık ayı süresince Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı araç ile lojistik tırlarını Haseke'nin Kamışlı ilçesine gönderdi.

Son olarak geçen hafta 2 savaş uçağı ve 6 helikopterin yanında çok sayıda Rus askeri, Lazkiye'den Kamışlı ilçesine ulaştı.

Askerler, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandı.

Takviyelerin ardından havaalanı ve çevresinde konuşlu Rus askerlerinin sayısı iki katına çıkarak 1000'i buldu.

Rus ordusu, rejim güçlerini eğitiyor

Rusya, ülkenin farklı bölgelerinde rejim saflarında bulunan ve özel olarak desteklediği gruplardan seçtiği 1200 kişiyi de Kamışlı Havaalanı'nda topladı.

Rus komutanlar, 300 kişilik gruplara ayırdıkları rejim askerlerini, ağır silah ve keskin nişancılık gibi alanlarda eğitiyor.

Eğitimler, Kamışlı Havaalanı'nda sabah erken saatlerde başlarken, her bir grubu 3 Rus askeri komuta ediyor.

Rusya'nın bölgedeki varlığı

Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs ve karakol sayısını artırarak varlığını güçlendiriyor.

Rusya'nın Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve karakolu bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Rus ordusu, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına ulaşmak için birçok deneme yapmış ancak ABD ordusu engel olmuştu.

Rusya'nın artan tahkimatının, ABD'yle olan askeri dengeleri de zorlaması bekleniyor.

Rejimin Haseke'deki varlığı

YPG/PKK, Haseke genelindeki işgalini sürdürürken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Yine Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.

Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

AA

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  • Ozer

    28.12.2020 17:01:10

    Tarihde 7 defa savaşan Rus ve Türk milletleri zoraki dostluk olsada hala savaşıyor.1877 de Ordularılarıyla Yeşilköye kadar gelip Ayasofyayı seyrettikleri,Moğollardan sonra Erzuruma kadar girebildikleri unutulmamalı.Türkiyenin zayıf düştüğünde hassas Rus anlaşmaları aleyhimize dönebilir.Kindarca gizli vurdukları ordumuzu açıktan hedef alabilirler.

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