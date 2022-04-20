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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 10 bine yaklaştı

20 Nisan 2022, Çarşamba 12:02
Ukrayna'ya saldırısı sonucu dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya'ya yaptırım sayısı 9 bin 72'ye ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 55. gün geride kalırken, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırım dalgası da devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar; finans, enerji, ulaşım, medya, teknoloji, otomobil, spor ve ticaret alanlarını kapsıyor.

Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 6 bin 918 yeni yaptırıma maruz kaldı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı toplamda 9 bin 672'ye ulaştı. Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bırakmıştı.

Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı 7 ülkeden oluşan listede 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer alıyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımların 5 bin 918'i bireylere uygulandı

22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik en çok yaptırım kararı alan ülke, 1.013 yaptırımla İsviçre oldu. İsviçre'yi 1.098 yaptırımla İngiltere, 940 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 931 yaptırımla Fransa ve 838 yaptırımla ABD takip etti.

Rusya'ya yönelik 22 Şubat'tan itibaren Kanada 744, Avustralya 644 ve Japonya 620 yaptırım kararı aldı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların 5 bin 918'i bireylere uygulanırken, 924'u kuruluşları, 13'ü gemileri ve 3'ü uçakları hedef aldı.

AA

Etiketler: Rusya, yaptırım
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  • S.topuz

    20.4.2022 13:09:23

    Bu uygulamalarla RUSYAyı bu işten vaz geçiremezsiniz sanırım. Boş işlerle ve DAHA DA KIŞKIRTMALARLA SAVAŞ HİÇ BİTMEZ. Aksine daha da büyür ve ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR. Niye BARIŞ YAPMAK İÇİN CİDDİ BİR ÇABA GÖSTERİLMİYOR da, sadece göstermelik barış GÖRÜŞMELERİ yapıldı. Lütfen işi biraz CİDDİYE alalım artık. Bu SAVAŞLARIN ve KAOS ve TERÖRLERİN İNSANLARI BIKTIRDIĞINI anlayın, insafa gelin. İNSANLIĞIMIZI TAKINALIM ARTIK?

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