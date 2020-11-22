S-400 çözülmezse diğer sorunlar da çözülemez

Amerika Türk Koalisyonu’nun eski başkanı incoln McCurdy, Türkiye ile Amerika arasında S-400 krizi çözülmezse diğer sorunların da çözülmeyeceğini söyledi.

Amerika Türk Koalisyonu’nun (TCA) eski başkanı ve halen Türk Koalisyonu ABD Siyasî Eylem Komitesi’nin (Turkish Coalition USA PAC) mali işler sorumlusu olarak görev yapan Lincoln McCurdy, VOA Türkçe’ye konuştu. Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl bir seyir izleyeceği sorusu üzerine McCurdy, ABD’de derin bir kutuplaşmanın varlığına rağmen, “ne yazık ki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’i birleştiren konulardan birinin Türkiye olduğunu” belirtti. Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilemenin devam etmesini beklediğini ifade eden McCurdy, “İki ülkenin de farklı şikâyetleri olsa da Amerikan tarafındaki ana mesele S-400. Eğer Türkiye’nin duruşunda bir değişiklik olmazsa, çok büyük ihtimalle yaptırımlar göreceğiz” dedi.

“Kırılma olursa iki ülke de kaybeder

Yaptırımlardan kurtaracak bir Başkan Trump da bu sefer olmayacak” ifadelerini kullanan McCurdy, “Diğer taraftan Joe Biden’ın da gerçekçi bir kişi olduğunu düşünüyorum. Siyasette çok deneyimli, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun başkanlığını yaptı. Türkiye hakkında çok bilgisi var. Türkiye’nin önemini biliyor. Dolayısıyla iki ülke arasında diyaloğu yeniden canlandırmaya çalışacaktır çünkü ilişkilerde daimî bir kırılma olursa bundan iki ülke de kaybeder. Bence Biden bunun farkında ve bir şeyler yapmaya çalışacak. Ama Türkiye S-400’de ısrarını sürdürürse Biden’ın elleri bağlanacak” diye konuştu. McCurdy, S-400 meselesinin çözüm bulunması halinde Washington’da Türkiye’yle diğer sorunları da çözmek için çaba göstermeye daha açık bir politika görmeyi beklediğini ifade etti. Bununla birlikte McCurdy, “Ama S-400 sorununa bir çözüm getirilemezse, diğer sorunlar da çözülemez” ifadesini kullandı.