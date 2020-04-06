Sancak bölgesi Türkiye'den yardım bekliyor

Sırbistan'da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'den yardım talep etti.

Vaka sayısının 1908, ölü sayısının 51 olduğu Sırbistan'da, Sancak bölgesine de yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için geçici hastane ve karantina alanlarının oluşturulmasına ilişkin Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektupta, Türkiye'nin sağlık alanında oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna işaret edilerek, Türkiye'den en kısa sürede tıbbi malzeme ve ekip talep ettikleri vurgulandı.

Sancak'ta 22 enfekte hastanın bulunduğu ifade edilen mektupta, "Novi Pazar Sağlık Merkezi tüm ekibiyle salgınla mücadele için hazır. Sizlerin yardımıyla enfekte olan hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı istiyoruz. Sancak'ta hasta olanlar buradaki hastanelere yerleştirilmeli." sözlerine yer verildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 700 kişi hakkında işlem başlattıklarını ifade ederek, "Bakanlık bünyesinde çalışan 31 kişi enfekte oldu. 900 çalışanımız ise kendini karantinaya aldı. Arkadaşlarımızdan birini de koronavirüs nedeniyle kaybettik." dedi.

Başkent Belgrad'daki Karaburma Askeri Tıp Merkezi ise koronavirüsten orta ve üst düzey etkilenen hastalar için hazır hale getirildi. Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, 100 yataklı merkezde ağır hastaların tedavi edileceğini söyledi.

Macaristan ise Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.