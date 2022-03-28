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28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Şanghay'da karantina ilan edildi

28 Mart 2022, Pazartesi 10:53
Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan’da ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde karantina uygulanacak.

Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken; yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için, gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği belirtildi.

Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetlerinin geçici olarak durdurulacağı, zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışında kapatılacağı, personelin evden çalışacağı kaydedildi.

Geçen haftalarda kentteki çok sayıda yerleşim kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası üretimi geçici olarak durdurmuştu.

Hastalık belirtisi göstermeyen vakalarda büyük artış

Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da son 24 saatte 50 doğrulanmış vaka saptanırken, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 450 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının kentte hızlı yayılmasının sonucu olduğu yorumunu yapıyor.

Son 24 saatte 1275 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1219'u yurt içi kaynaklı, 1275 Kovid-19 vakası saptandı. Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 996 vaka tespit edildiği bildirildi.

Yurt içi kaynaklı 1086 vakanın görüldüğü ülkenin kuzeyindeki Cilin, "en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet" oldu. Eyalette, 907 asemptomatik vaka da tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de ölen olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 144 bin 515 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

AA

Etiketler: Şanghay, karantina
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