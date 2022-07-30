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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Savaşın sona erme belirtisi yok

30 Temmuz 2022, Cumartesi 16:55
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo, “Rusya-Ukrayna savaşı 5 ayı aşkın süredir devam ediyor ve hiç sona erme belirtisi göstermiyor” dedi.

New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde, Ukrayna’daki durum hakkında düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle tetiklenen savaş 5 ayı aşkın süredir devam ediyor ve hiç sona erme belirtisi göstermiyor” dedi. Dicarlo, “Böylesine ürkütücü bir ihtimal karşısında 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan anlaşma, Ukrayna limanlarından hububat ve gıda maddelerinin güvenli ulaşımını kolaylaştırmak için, Genel Sekreter’in (Antonio Guterres) dediği gibi, bir işaret, insanlık için umut oluşturuyor” sözlerini kullandı.

“Tahıl koridoru anlaşması yardımcı olacak”

“İnsani anlaşma” diye nitelediği İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının küresel gıda arz açığını kapatmaya ve yüksek fiyatlarla mücadeleye yardımcı olacağını vurgulayan Dicarlo, “BM, 2 gün önce Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılışından başlayarak girişimin operasyonel hale getirilmesinde tarafları desteklemek için her türlü çabayı gösteriyor” dedi. Dicarlo, Odesa’ya yapılan son saldırıların bu girişimleri baltalayacağını belirtti. Rusya’yı kasteden Dicarlo, “Coğrafi olarak çatışma veya Ukrayna’nın devlet olduğunu inkar etmek, İstanbul’da sergilenen yapıcı ruhla tutarlı değildir” diye konuştu. Dicarlo, “Bu Konsey’e en son 28 Haziran’da brifing verdiğimden beri çatışmalarda ölen, yaralanan veya sakat kalan sivillerin sayısı büyümeye devam etti. Ölümcül Rus silahlı kuvvetlerinin füze, hava ve topçu saldırılarıyla birçok Ukrayna şehir ve kasabasını moloz haline getirdi” diye konuştu. Savaşın Ukraynalı sivillere “kabul edilemez derecede” ağır zarar verdiğini söyleyen Dicarlo, 27 Temmuz itibarıyla ülkede 5 bin 237 sivilin öldüğü ve 7 bin 35 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

168 kültürel yapı zarar gördü

Dicarlo, Ukrayna’da sağlık hizmeti veren kuruluşlara yönelik 414 saldırı gerçekleştiğini, yaklaşık 2 bin 129 eğitim kurumunun bombardımandan zarar gördüğünü belirtti. Rosemary Dicarlo, UNESCO’nun da Ukrayna’da 73 dini bina ve 13 müze dahil 168 kültürel yapının, savaştan zarar gördüğünü doğruladığını söyledi. 

AA

Etiketler: savaş
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