Silah ihracına iptal davası

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), İsrail’e 3 bin tanksavar ihracatı için verilen iznin iptal edilmesi amacıyla Almanya’ya dava açıldığını açıkladı.

İsrail’e silah ihracatı konusunda Almanya’ya karşı bu ay ikinci defa dava açıldığını belirten ECCHR, beş davacı Filistinliye ECCHR ve Filistinli insan hakları örgütlerinin avukatlarının destek verdiğini belirtti. euronews’in haberinde, Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Almanya geçen yıl İsrail’e askeri teçhizat ve silahlar da dahil olmak üzere 326,5 milyon euro değerinde silah ihracatını onayladı. Bu rakam 2022’ye kıyasla 10 kat artış anlamına geliyor. ECCHR Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck yaptığı açıklamada “Almanya, uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğinin açık olduğu bir savaşa silah ihraç ederek değerlerine sadık kalamaz.” dedi.

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