Sisi: Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, 'Libya'yı kontrol etme arzusunu' kınadıklarını söyledi.

Sisi, isim vermeden Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na tepki gösterdi. Kahire'de konuşan Abdulfettah Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı. Diplomatik kaynaklar, Sisi'nin Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilebileceği açıklamasına cevaben bu çıkışı yaptığını belirtti. Ankara, iki ülke arasında 27 Kasım'da imzalanan anlaşmaları onay için Birleşmiş Milletler'e göndermişti. Euronews Türkçe

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