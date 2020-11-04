Slovenya, Trump'ı kutlayan ilk ülke oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın ülkesi Slovenya Trump'ı "seçim zaferi" nedeniyle kutlayan ilk ülke oldu.

Henüz seçim sonuçlarının netleşmediği ve genel çıkış anketlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın az farkla da olsa önde göründüğü şu saatlerde Slovenya Başbakanı Janez Jansa, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla, zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

"Amerikan halkının seçimi çok açık"

Slovenya Başbakanı Janez Jansa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok açık ki Amerikan halkı Donald Trump ve Mike Pence'i 4 yıl için daha seçti. Bu gerçek ne kadar uzun süre inkar edilirse Başkan Trump için finalde zafer o kadar büyük olacak. ABD genelindeki bu başarı için Cumhuriyetçi Parti'ye tebrikler!"