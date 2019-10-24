"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

SMO, İdlib'de rejim güçlerinin ilerlemesini engelledi

24 Ekim 2019, Perşembe 17:47
Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatı kısmında ilerlemeye çalıştı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatı kısmında ilerlemeye çalıştı. Suriye Milli Ordusu, girişimi engelledi.

Rejim güçleri, sabah saatlerinden bu yana, Rusya'nın hava desteğini alarak Lazkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki kalan Kebbine bölgesinde ilerlemeye çalışıyor.

Rejim güçleri ile söz konusu bölgeyi kontrol eden SMO arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit, yoğun çatışmaların sonucunda rejim güçlerini püskürttüklerini, bir personel taşıyıcı zırhlı aracı ve bir tankı imha ederek çok sayıda kayıp verdirdiklerini söyledi.

Rejim, son 10 gündür İdlib ve Lazkiye'deki cephe hatlarına askeri sevkiyat gerçekleştiriyordu. Rejimin askeri konvoyları, Hama'nın Tel Havvaş tepesine, Madik Kalesi beldesine, rejimin Breydic askeri üssüne ve İdlib'in doğu kırsalındaki Hayalin köyüne ulaşmıştı.

Kebbine bölgesi, Hama ilinin Gab Ovası, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesi ve Halep-Lazkiye otoyoluna hakim bu alan, muhaliflerin İdlib'den Türkmendağı'na geçiş yollarını da koruyan bir güvenlik eşiği konumunda olması açısından stratejik önem taşıyor.

AA

Etiketler: SMO, İdlib, rejim
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Suriye ile görüşmeyi planlamıyoruz'

    Esed rejimi İdlib'de saldırı gerçekleştirdi: 7 ölü

    'Rus askeri polisi Suriye'de devriye yaptı'

    TÜSİAD'dan 'vergi düzenlemesi' açıklaması

    SMO, İdlib'de rejim güçlerinin ilerlemesini engelledi

    Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da 5 asker yaralandı

    40 yıldır mesleğini devam ettiriyor: 'Zanaat kanaattir'

    Temsilcilerimiz Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarına çıkıyor

    İngiltere'deki dehşet veren hadiseye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    AP'nin Barış Pınarı Harekatı kararına Türkiye'den ilk tepki

    Milli Savunma Bakanlığı: 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

    Şili'de de son durum?

    10 bin yıllık işlemi 200 saniyede yapabilen kuantum bilgisayar tasarlandı iddiası

    Meksika'da ölü sayısı 13'e yükseldi

    LGS tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi

    Çözüm Ankara - Şam diyaloğu ile mümkün

    Marmara’da tsunami tehlikesi

    IŞİD, Irak’ta saldırıları arttırdı

    Şam’a yeşil ışık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harekât bitti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Her şey gösteriş için!
    Ahmet BATTAL

    Uzman bakan döneminden örnekler…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Aşkın gözü ne zaman doğruyu görür?
    Cevher İLHAN

    Son “Soçi mutabakatı”nın önemi
    Genel

    Marmara’da tsunami tehlikesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İkili diyalogtan başka çıkış yolu yok
    Mikail YAPRAK

    Namaz ve meşveret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.