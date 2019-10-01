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1 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

SNHR: Suriye'de geçen ay 18'i çocuk, 12'si kadın 118 sivil öldü

01 Ekim 2019, Salı 13:52
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), sivil kayıplara ilişkin yayımladığı eylül ayı raporunda ülkede 18'i çocuk, 12'si kadın toplam 118 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti.

Rapora göre, Beşşar Esed rejimi ordusu ve güvenlik güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 44 sivili öldürdü.

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında 1 sivil ölürken, terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1'i çocuk 6 sivili katletti.

Askeri muhalifler ile rejim karşıtı silahlı gruplar ise 1'i çocuk, 4 sivilin ölümüne neden olurken, 12'si çocuk, 9'u kadın toplam 63 sivil de kimliği belirsiz taraflarca öldürüldü.

2019 yılının başından bu yana, ocakta 197, şubatta 246, martta 334, nisanda 324, mayısta 416, haziranda 347, temmuzda 433, ağustosta 267, eylülde 118 olmak üzere 2 bin 682 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldü.

Ağın raporunda, geçen ay ölenler arasında 21'i rejim tarafından olmak üzere 22 kişinin işkence görerek öldüğü belirtildi.

AA

Etiketler: suriye, iç savaş
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