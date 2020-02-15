Srebrenitsa'da kimliği belirlenemeyen kurbanlar toprağa verilecek

Bosna'daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen soykırımda, hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da düzenlenecek anma töreninin ardından, bu yıl ilk defa kimliği belirsiz kurbanlar da defnedilecek. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Amor Masovic, ailelerin onayının alınması durumunda bu yıl toprağa verilecek kurban sayısının 200'e ulaşacağını söyledi. Bazı kurbanların kimliğinin belirlenemediğini anımsatan Masovic, "Kimliği belirlenemeyen 82 kurbanımız var. Aralarında 19 yıl önce bulduklarımız da var ancak DNA'ları soykırımdan sağ kurtulmayı başaran Srebrenitsalılarla eşleşmediği için yıllarca ceset torbalarında bekletiliyorlar." ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

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