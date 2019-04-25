Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi

Sri Lanka'nın Pugoda kentinde patlama meydana geldi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi. Polis, geçtiğimiz Pazar günü 359 kişiyi öldüren ve 500 kişiyi yaralayan saldırıların ardından meydana gelen yeni patlamayı araştırdıklarını söyledi. Ülkede drone ve insansız uçaklar yasaklandı Sri Lanka'da hafta sonu kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede drone ve insansız uçaklar yasaklandı. Sri Lanka Sivil Havacılık İdaresi, drone ve insansız uçak yasağının, "ülkede mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak" alındığını açıkladı. Bu arada Sri Lanka polisinin ülkede patlayıcı aramayı sürdürdüğü, bugün başkent Kolombo'nun 35 kilometre doğusunda Pugoda'daki çöplükte şüpheli bir nesneyi imha ettiği belirtildi. AA

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