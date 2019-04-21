Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda ölü sayısı 207'ye yükseldi.

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Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi: Ölü sayısı 138'e yükseldi!

Sri Lanka'da yerel basında çıkan haberlere göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda en az 207 kişinin öldüğünü, 469 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin, hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de ölenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana geldi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yetkililer 8. patlamanın ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.